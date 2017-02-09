Anadolu Efes’ten süper geri dönüş!

Anadolu Efes, Euroleague'de 22. hafta maçında Emporio Armani Milano ile karşılaştı. Temsilcimiz 19 sayı geriye düştüğü mücadeleyi özellikle 2. yarıdaki oyunu ile kazanmasını bildi ve play-off için kritik bir galibiyete imza attı.

Euroleague’in 22. hafta maçında İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımını konuk eden Anadolu Efes, 16. dakikasını 19 sayı fark ile geride geçtiği karşılaşmadan müthiş bir geri dönüş ile 90-86 galip ayrıldı.

Anadolu Efes, bu sonuçla ligde 11. galibiyetini elde ederken, İtalya temsilcisi ise 15. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya Granger, Paul, Cedi, Brown ve Dunston beşi ile çıkan Anadolu Efes ilk 1:40 dakikayı 0-8 geride geçti ve Perasovic ilk molasını aldı. Mola sonrasında üçüncü dakikada Granger'dan gelen üç sayılık basket temsilcimizin ilk sayıları oldu: 3-10. Brown'un smacı ile 3:30'da skor 5-10'a gelirken, bu bölümde skor bulmakta zorlanan Efes altıncı dakikayı 5-19 geride geçti. Heurtel'in beş sayısı ile sekizinci dakikada skor 10-24'e gelirken, Doğuş'un iki ve Honeycutt'ın üç sayısının ardından Anadolu Efes ilk 10 dakikayı 15-27 geride geçti. İkinci periyoda Thomas'ın üçlüğü ile başlayan lacivert-beyazlılar, 11. dakikayı 18-29 geride geçti. Heurtel'in basketinin ardından rakip takım da ark araya sayılar bulunca 13. dakikada skor 20-16'ya geldi ve Perasovic bir mola daha aldı. Molanın ardından Cedi ve Granger'ın sayıları ile 14. dakika 25-39'luk skor ile geçildi. Faul çizgisinde Brown ve Dunton'ın isabetlerinin ardından Kirk ve Cedi ile bir pota altı sayıları bulan temsilcimiz 17. dakikada skoru 32-46'ya getirdi. Heurtel ve Granger ile faul çizgisinde dört sayı kaydeden Anadolu Efes, devrenin son iki dakikası içinde Kirk'ten gelen iki basketin ardından ilk yarı sonunda soyunma odasına 40-54 geride gitti.

İkinci yarıda ilk basket Brown'dan gelirken, Cedi'nin üçlüğü ve ardından Kirk'ün şık smacı ile 22. dakikada skor 47-57'ye geldi ve konuk ekip antrenörü mola aldı. Mola dönüşünde rakip takımın basketine Granger'ın üçlüğü ile yanıt veren ev sahibi takım 23. dakikada farkı tek hanelere çekti: 50-59. Brown ve Heurtel'in birer ve Honeycutt'ın iki üç sayılık basketi ile 27. dakikada Efes farkı sekiz sayıya indirdi: 62-70. Thomas'ın üçlüğü ve kaptan Doğuş'un kaptığı topu turnikeyle tamamlaması ile periyodun son dakikasında 67-72'lik skoru bulan Anadolu Efes, kalan bölümde Honeycutt ile şık bir smaç basket buldu ve son periyoda girerken farkı beş sayıya indirdi: 69-74.

Final çeyreğinde ilk sayılar Thomas'tan gelirken, kaptan Doğuş'un üçlüğü 31. dakikada skora denge getirdi: 74-74. 34. dakikaya 74-81 geride giren Anadolu Efes, Honeycutt'ın tek isabetli serbest atışı ve Kirk'in basket faul pozisyonundan bulduğu üç sayı ile 35. dakika 78-83'lük skor ile geçildi. Honeycutt'ın pota altı isabetleri ile maçın son 2:20 dakikasına 82-85'lik skor ile geride giren temsilcimiz, Hurtel'in basket faul pozisyonundan bulduğu üç sayı ile son 1:45 dakikada skoru yeniden eşitledi: 85-85. Kaptan Doğuş'un smacı ile son dakikada 87-85 öne geçen Anadolu Efes Granger ve Heurtel'in taktik faulleri değerlendirmesinin ardından karşılaşmadan 90-86 galip ayrıldı.

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Miguel Perez Perez (İspanya), Jakub Zamojski (Polonya), Petri Mantyla (Finlandiya)

Anadolu Efes: Granger 12, Paul, Cedi Osman 7, Brown 9, Dunston 1, Heurtel 17, Honeycutt 16, Doğuş Balbay 9, Thomas 8, Kirk 11

EA7 Emporio Armani Milan: Hickman 9, Kalnietis 15, Sanders 18, Macvan 6, Raduljica 11, Mclean 11, Dragic 10, Cinciarini, Simon 4, Pascolo 2, Fontecchio

1. Periyot: 15-27

Devre: 40-54

3. Periyot: 69-74