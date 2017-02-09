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10 Şubat 2017 19:00
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Beşiktaş’ta kaptanlık tartışması

Beşiktaşlı yöneticiler, Fenerbahçe derbisine kaptan olarak çıkan Oğuzhan Özyakup'un bu sorumluluğu kaldıramadığını söyledi.
11:069 Şubat 2017
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Beşiktaş’ta kaptanlık tartışması

Beşiktaş’ta Tolga Zengin’in, Fabri’nin yedeği durumuna düşmesi nedeniyle Oğuzhan Özyakyup, oynadığı maçlarda kaptanlık görevini üstlenirken, yıldız futbolcunun olaylı Fenerbahçe derbisindeki tavırları beraberinde tartışmaları da getirdi. Siyah-beyazlı yöneticilerin maç boyunca Van Persie ve hakemle polemik halinde olduğu için eleştirdikleri Oğuzhan’ın kaptanlık görevini kaldıramadığı yönünde görüş bildirdikleri öğrenildi.

Beşiktaşlı idarecilerin derbinin ardından yaptıkları toplantıda, kaptanlığa getirilecek isimleri de konuştukları, Atiba’nın sakin kişiliği ve istikrarlı futbolu ile ön plana çıktığı belirtildi. Pazubendi Atiba’nın takmasını isteyen yöneticilerin Tolga Zengin’in yedek kalması nedeniyle Kanadalı yıldızın birinci kaptan olması gerektiğini dile getirdikleri de gelen bilgiler arasında.

İKİ SEZONDA 8 KAPTAN!

Sıkça kaptanlık pazubendi el değiştiren Beşiktaş’ta son iki sezonda sekiz oyuncu kaptanlık görevini üstlendi. Takımda bu sürede kaptanlık yapan isimler ise şunlar oldu: Tolga Zengin, Atiba, Quaresma, Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup, İsmail Köybaşı, Olcay Şahan, Ersan Gülüm.

Etiketler
Atiba Hutchinson beşiktaş kaptanlık Oğuzhan Özyakup
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