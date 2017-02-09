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10 Şubat 2017 19:00
KARABÜKSPOR
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Bolu’da Beşiktaş coşkusu

Spor Toto Süper Lig'in 20'inci haftasında yarın Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, otobüsle Karabük'e giderken Bolu'da yemek molası verdi. Kaleci Tolga Zengin, yine otobüsün bagaj kısmındaki yataklı bölümden çıktı.
15:019 Şubat 2017
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Bolu’da Beşiktaş coşkusu

Beşiktaş, yarın deplasmanda oynayacağı Kardemir Karabükspor karşılaşması için sabah saatlerinde Nevzat Demir Tesisleri’nden yola çıktı. Karayoluyla Karabük’e giden siyah beyazlı takım, Bolu’da mola verdi. TEM yolunun Bolu Kalıcı Konutlar mevkisinde bulunan restoranın önünde bir grup taraftar tarafından karşılanan futbolcular, yemek için içeriye girdi. Kaleci Tolga Zengin, takım arkadaşları otobüsten indikten sonra otobüs şoförlerinin dinlendiği bagaj kısmındaki yataklı bölümden çıktı.

Tolga Zengin ayakkabılarını giyerken kafilede bulunan kulüp görevlileri önünde yan yana durarak basın mensuplarının görüntü almasını önlemeye çalıştı. Tolga Zengin, geçen 20 Aralık’ta Ziraat Türkiye Kupası’nda Boluspor ile oynayacağı karşılaşma için Bolu’ya gelirken yine otobüsün bagaj kısmındaki yataklı bölümde seyahat etmişti.

Etiketler
beşiktaş Bolu Ricardo Quaresma
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