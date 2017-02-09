Bursaspor taraftarından Fenerbahçe maçına yoğun ilgi

Bursasporlu taraftarlar, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasının biletlerine yoğun ilgi gösteriyor. 10 bin 700 kombineli taraftarı bulunan yeşil-beyazlıların, şu ana kadar 11 bin adet de bilet sattığı bildirilirken, biletlerin maç saatine kadar büyük oranda tükenmesi bekleniyor.

Süper Lig'de son 4 maçtır rakiplerinden puan alamayan yeşil-beyazlılar, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik patronu Mutlu Topçu nezaretindeki ilk sınavına çıkıyor. 11 Şubat Cumartesi günü Timsah Arena'da Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Timsah, zorlu rakibini mağlup ederek, çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Kritik mücadele öncesi taraftarları tribüne çekmek adına bilet fiyatlarında indirime giden Bursaspor yönetimi de, 20 TL ile 200 TL arasında değişen biletleri 7 Şubat Salı gününden itibaren satışa sundu.

Kulüpten alınan bilgiye göre, şu ana kadar 11 bin adet bilet satıldığı, 10 bin 700 dolayında ise kombine sahibi olduğu bildirildi. Maç saatine kadar biletlerin büyük oranda tükenmesi bekleniyor. Daha önce ligin ilk yarısında oynanan Başakşehir mücadelesinde 27 bin 694 biletli seyirci karşılaşmayı takip ederken, bu sayının Fenerbahçe karşılaşmasında geçilmesi bekleniyor.