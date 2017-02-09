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BURSASPOR
11 Şubat 2017 19:00
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Bursaspor’da moral yemeği

Bursaspor yönetici ve futbolcuları, Cumartesi günü evinde oynayacağı Fenerbahçe maçı öncesi akşam yemeğinde bir araya geldi.
13:559 Şubat 2017
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Bursaspor’da moral yemeği

Spor Toto Süper Lig’in 20’nci haftasında Bursa'da oynayacağı Fenerbahçe maçı öncesi yeşil- beyazlı takım Örnek Et Steak House’da verilen akşam yemeğinde bir araya geldi.Örnek Et Steak House’ın sahibi Hakan Kırmızıay’ın verdiği yemeğe, Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Çolak, İdari Menajer Hüseyin Gedik, Teknik Direktör Mutlu Topçu, teknik ekip, futbolcular ve A takım personeli katıldı.

Yemek sonrası konuşan, kaptanımı Pablo Martin Batalla, “Bu akşam burada güzel ortam yaşandı, burada yaşanan birlikteliği ve güzel ortamı saha içinede yansıtacağımızdan hiç şüphem yok. Bize bu akşam yemeğini veren Hakan Bey’e nazik daveti için çok teşekkür ederim” dedi.

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