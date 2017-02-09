En çok izlenen yorumcu belli oldu

Süper Lig'de sahada mücadele tüm hızıyla devam ederken, spor medyasında da en çok konuşulan spor yorumcuları belli oldu.
Medya Takip Ajansı Interpress’in televizyon, internet ve yazılı basında yapmış olduğu araştırmaya göre, yılbaşından bu yana ekrandaki spor programlarında yorumculuk yapan isimler hakkında medyaya 15 binden fazla haber yansıdığı belirlendi.
İşte rakamlara göre en çok konuşulan spor yorumcuları:
5-Sinan Engin
4-Mehmet Demirkol
3-Erman Toroğlu
2-Ahmet Çakar
1-Rıdvan Dilmen
Öne çıkan sunucular iase; Ertem Şener, Ersin Düzen ve Güntekin Onay oldu. Yapılan aynı araştırmaya göre spor programı sunan sunucuların medyada çıkan haberlerine bakıldığında ise ilk sırayı sunduğu programı adeta bir şova dönüştüren Ertem Şener aldı.
Hafta sonları konuklarıyla beraber yapmış olduğu spor programıyla gündemde üst sıralarda yer alan Ersin Düzen ile ilgili ise medyada 368 haber çıktığı saptandı.
Rıdvan Dilmen ile birlikte yaptığı programdaki başarılı sunuculuğuyla öne çıkan Güntekin Onay ile ilgili ise medyada 339 haber yer aldığı tespit edildi.