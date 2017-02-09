Ergin Ataman: Türkiye’de ayar verilecek son adam benim

Galatasaray'ın deneyimli çalıştırıcısı Ergin Ataman, baskıların kendisini sindiremeyeceğini belirtti.

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, sezonun bitmesine 5 ay kala böyle bir haberin manşetten verilmesinin manidar olduğunu söyledi.

TRT Spor’a konuşan Ataman sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şu bir gerçek ki profesyonel yaşantı içerisinde hepimizin bir yerlere gitmesi doğaldır. Sonuçta su akar yolunu bulur. Bu iddia doğru da olabilir, bilemiyorum ben… Araştırılacak bir şeyim de yok, ben şu anda kendi takımımla meşgulüm. Ancak sezonun bitmesine 5 ay kala, ortada hiçbir şey yokken, Ergin Ataman isminin, ciddi bir gazetede manşet haline getirilmesi manidar. Ergin Ataman bugün sıradan bir spor adamı değil. Demek ki bunun kaynağını da ileride açıklayacaklardır, bunu geliştireceklerdir. Ortaya böyle bir şey attığınız zaman bu çok manidar duruma geliyor. Kaldı ki profesyonellikte her şey geçerli. Ama şunu kimse düşünmesin: Ergin Ataman'ı biz sindiririz, ayar çekeriz; Türkiye'de en son ayar çekilecek insanlardan bir tanesi benim. “

Ataman, görevi bıraksa da Galatasaray’a hizmetinin süreceğini dile getirdi.

Ataman, “Şu da bir gerçek ki Galatasaray'da profesyonel olarak çok ciddi bir çalışma yapıyorum ben. Ama Galatasaray'dan profesyonel olarak ayrıldığım gün çok daha büyük bir Galatasaraylı olurum. Ben Galatasaraylıyım, Galatasaray kongre üyesiyim aynı zamanda; bir gün profesyonel olarak ayrılabilirim ama o gün Galatasaray'a hizmetim çok daha büyük yerlerde olur. Onun için bana ayar çekemezler, mutlaka bir kaynakları vardır.” şeklinde sözlerini tamamladı.