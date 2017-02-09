Jan Olde Riekerink’ten şubat uyarısı

Kayserispor’u hafife almamaları gerektiğini belirten Galatasaray'ın Hollandalı hocası Jan Olde Riekerink, “Şubat ayı bizim için çok önemli. Kayserispor, Çaykur Rizespor ile Beşiktaş derbisinde alacağımız galibiyetlerle şampiyonluk yarışına ortak olmalıyız” ifadelerini kullandı.

Galatasaray’da rota Süper Lig'e çevrildi. Türkiye Kupası'nda elendikten sonra tek kulvar olarak lige yönelecek olan sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Jan Olde Riekerink, futbolcularıyla toplantı yaptı. Riekerink, “Kayserispor'un çıkışını göz ardı etmeyelim. Rakibimizi küçümsemeden, mücadelemizi ortaya koyalım. Hata yapma lüksümüz yok. Akhisar'a karşı gösterdiğimiz ciddiyeti aynı şekilde bekliyorum” ifadelerini kullandı.

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Şubat ayının zorluğuna dikkat çeken Hollandalı hoca, “Çaykur Rizespor ve Beşiktaş derbisi zirve yolunda yerimizi tayin edecek. Bu yüzden 3 maçta 9 puan alarak, yarışa ortak olmalıyız” diye konuştu. Yönetim'in gözü de Riekerink'in üstünde. 3 maçta olası alınacak kötü sonuçlar halinde Hollandalı hocanın, görevine son verilecek. Sarı-kırmızılı idarecilerle görüşen Riekerink, hedeflere kazanarak ulaşacaklarını söyledi.