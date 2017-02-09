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KASIMPAŞA
12 Şubat 2017 13:30
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Kasımpaşa hükmen mağlup sayıldı!

Kasımpaşa, Adanaspor karşısında yabancı futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olmasından dolayı 3-0 hükmen mağlup sayıldı.
19:009 Şubat 2017
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Kasımpaşa hükmen mağlup sayıldı!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kasımpaşa’yı hükmen mağlup saydı! İstanbul ekibi, Adanaspor’a 2-1 yenildiği maçta yabancı oyuncu sayısında barajı geçince 3-0 hükmen mağlubiyet cezası aldı.

PFDK’dan yapılan açıklama şöyle;

KASIMPAŞA A.Ş.’nin, 30.01.2017 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş. – KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, müsabaka isim listesinde yabancı uyruklu futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olmasından dolayı Futbol Müsabaka Talimatı’nın 22/d Maddesi uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA, (oybirliği) karar verilmiştir.”

Etiketler
adanaspor Kasımpaşa pfdk
Son güncelleme: 19:18 | 09.02.2017
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