MASTÖB’den Evkur Yeni Malatyaspor’a destek

Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği Derneği (MASTÖB) Evkur Yeni Malatyaspor’un Denizlispor ile oynayacağı müsabaka öncesi Vodofone Arena Stadı önünde toplu olarak Passolig alarak takıma destek verdi.

MASTÖB Başkanı ve Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in de katıldığı etkinlikte kadın kolları ve gençlik kolları üyeleri, 11 Şubat Cumartesi günü oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor – Denizlispor karşılaşmasında takıma destek olmak için toplu olarak Passolig satın aldı. Yapılan etkinlikte konuşan Başkan Adil Gevrek, MASTÖB olarak toplu olarak Passolig aldıklarını kaydederek, tüm Malatyalıları maça davet etti.

“Denizlispor maçına İstanbul’daki bütün Malatyalıları bekliyoruz”

Passolig dağıtımının yarın saat: 18.00'a kadar Vodofone Arena Stadı önünde devam edeceğini kaydeden Gevrek, “MASTÖB ve diğer sivil toplum örgütleri başkanlarımızla birlikte 150-200 kişilik bir grupla toplu halde Passolig ve bilet almaya geldik. İnşallah bundan sonra da dernek başkanlarımız bu şekilde öncülük yapar. Ben bütün Malatyalıları Passolig almaya davet ediyorum. Biliyorsunuz Pazartesi itibariyle burada Passolig satışı başladı ve Cuma gününe kadar devam edecek. İsteyenler Cumartesi günü de alabilirler. Maç günü Passoligi olmayanlar geçici kartla maça girebilecekler. Ama biz işi oraya bırakmayalım diyoruz, onun için buradayız. Cuma gününe kadar Passolig ve biletlerimizi alalım. Cumartesi günü Vodofon Arena'da saat: 13.00'daki Evkur Yeni Malatyaspor – Denizlispor maçına İstanbul’daki bütün Malatyalıları bekliyoruz. Sivil toplum örgütlerimiz gerçekten çok duyarlılar, sağ olsunlar. Bu anlamda İstanbul'da yaşayan nüfus olarak Malatya dördüncü sırada. Yaklaşık 500-600 bin Malatyalı var. Tabi Cumartesi günü belki maçın saati erken ama herkes 1 günlük izin alsın. Biz o gün maça herkesi bekliyorum. Lütfen her birimiz yanımızda 3 kişiyle, 5 kişiyle bu maça gelelim” şeklinde konuştu.