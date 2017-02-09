Mehmet Demirkol: Cüneyt Çakır, Aziz Yıldırım’ın adamı olsa…

Spor Toto Süper Lig'de yönettiği maçların ardından tartışma yaratan Cüneyt Çakır ile ilgili spor yorumcusu Mehmet Demirkol'dan değerlendirme geldi.

NTV Spor’da yayınlanan Spor Servisi programında konuşan Mehmet Demirkol, “Cüneyt Çakır’ın üzerindeki baskıyı kaldıralım. Sen istediğin kadar kötü de, adam dünyanın en iyi 3 hakeminden biri. Adamın başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi.

Adamın ne terör örgütü mensupluğu kaldı ne bir şeyi kaldı… İstihbarat raporları yok öyle bir şey diyor. O zaman adamı ya rahat bırakın ya da atın gitsin. Bu adama neden bu kadar eziyet ediyorsunuz? Adam Dünya Kupası’nda final yönetecek seviyeye gelmiş. Eğer bu adamda problem varsa hayatımızdan çıkarın.

Cüneyt Çakır, Aziz Yıldırım’ın Fikret Orman’ın veya Dursun Özbek’in adamı olsa rahat bırakırlar. Ama kum torbası olunca sürekli vuruyorlar.” ifadelerini kullandı.