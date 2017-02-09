Petar Naumoski’nin forması emekli edildi!

Anadolu Efes, efsane basketbolcusu Petar Naumoski’nin isminin yazılı olduğu formayı Abdi İpekçi Spor Salonu’na astı.

Anadolu Efes Spor Kulübü, unutulmaz isimlerini onurlandırdığı “Forma Emekliliği” uygulaması kapsamında EA7 Emporio Armani Milan karşılaşmasında Petar Naumoski’yi ağırladı. 1996 yılında Koraç Kupası’nı kazanan takımın en önemli isimlerinden biri olan Petar Naumoski için özel olarak üretilen forma, Anadolu Efes partnerlerinden AND Gayrimenkul’ün ev sahipliğindeki karşılaşmanın devre arasında Abdi İpekçi Spor Salonu’ndaki yerini aldı.

Kendisi için hazırlanan Teşekkür Plaketi’ni Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan’dan alan Petar Naumoski, Forma Emekliliği Töreni sonrasında şu şekilde konuştu:

“Şu an inanılmaz duygular içerisindeyim. Anadolu Efes forması giydiğim dönemde biz hep bir aile gibi yaşadık. Zaten başarılar da bu şekilde geldi. Sadece benim değil, başta Başkanımız Tuncay Özilhan olmak üzere değerli yöneticilerimiz, antrenörümüz Aydın Örs, teknik kadromuz, tüm takım arkadaşlarım ve tabii ki siz basketbolseverlerin desteğiyle bu başarıları elde ettik. Ben de bu sayede bugün sizlerin karşısına çıktım. Bu sebeple saydığım tüm bu isimlere ve sizlere bir kez daha teşekkür ederim. Umarım bu maçtan galip ayrılarak bu mutluluğu da beraber yaşarız.”

Petar Naumoski’nin onurlandırıldığı karşılaşmayı efsane antrenör Aydın Örs’ün yanı sıra efsane oyuncunun eski takım arkadaşları da Abdi İpekçi Spor Salonu’nda takip etti ve Plaket Töreni’ne katıldı.

Anadolu Efes Spor Kulübü’nde 1992 yılından itibaren 6 sezon forma giyen ve bu süre içerisinde Koraç Kupası dahil tam 12 kupa kazanan Petar Naumoski için özel üretilen forma, Abdi İpekçi Spor Salonu’nun tavanına asılırken, aynı zamanda kendisi için Anadolu Efes Spor Kulübü Müzesi Onur Köşesi’nde özel bir bölüm de oluşturuldu.

Anadolu Efes Spor Kulübü, Aydın Örs ve Petar Naumoski’nin ardından kulübün 41 yıllık tarihine isimlerini yazdırmış antrenör ve oyuncuları onurlandırmaya önümüzdeki dönemde de devam edecek.