Sivasspor ligde ve kupada iddialı

TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un Teknik Direktörü Mesut Bakkal, ligde hedeflerinin şampiyonluk olduğunu, kupada da Atiker Konyaspor'u eleyerek tur atlamak istediklerini söyledi.

Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Atiker Konyaspor ile oynayacakları maçı ve ligde hafta sonu oynayacakları Samsunspor maçını değerlendirdi. Atiker Konyaspor’un iyi bir takım olduğu belirten Bakkal, “Bizim de kupadaki iddiamız belli. Bizim için iyi bir maç atmosferi oluyor. Konyaspor çok iyi futbol oynayan bir takım. Biz de ligimizin iyi takımlarından, şampiyonluğa oynayan bir ekibiz. İyi bir maç olacak. Turu atlamak istiyoruz” dedi.

Hafta sonu oynanacak olan Samsunspor maçı ile birlikte ligde telafisi olmayacak maçlara çıkacaklarını kaydeden Bakkal, “Oyuncularım ve bizler bunun bilincindeyiz. Tuzlaspor maçındaki gibi istek, arzu ve maç kazanma coşkusu ortaya çıkacak. İnşallah bir hafta aranın ardından ligde de kazanmaya devam edeceğiz. Zor rakiple oynayacağız ama bizim yapacaklarımız ve yaptıklarımız ortada. Ben oyuncularıma güveniyorum” şeklinde konuştu.

Takımda sakat oyuncuların iyileştiğini kaydeden Bakkal, “Sakatlığımız yok, gayet güzel çalışıyoruz. John Boye de dönüyor. Dejan Kelhar’ın ayağı iyi. Tam kadro ile bu maça hazırlanıyoruz. Tek istediğim şey istekli başlamak, istekli bitirmek. Artık tüm taraftarları da tribünde görmek istiyoruz” diye konuştu.

Takımda arkadaşlık ortamının sağlandığını aktaran Bakkal, “Eğer siz neler yaptığınızı iyi anlatabiliyorsanız, iyi de çalışabiliyorsanız burada bir neşe ve aile birliği oluşuyor. Ben oyuncularıma hem idmandaki hem de maçtaki katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Aslında işlerini yapıyorlar ama bunu bir coşkuyla yapmak, artırarak devam ettirmek bizi şampiyonluğa götürecek en önemli yollardan birisi. Bizim için önemli şeylerden bir tanesi; iyi antrenman, iyi çalışma ve takımdaki aile birlikteliği” dedi.