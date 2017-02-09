Sultanlar çeyrek finalde

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Bayan Voleybol Takımı CEV Challenge Cup ikinci tur rövanş maçında Slovakya temsilcisi Slavia EU Bratislava’yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Maçın başından itibaren file önünde üstünlük kuran yeşil-beyazlılar, rakibini de hücumda etkisiz bırakınca ilk seti 25-13 önde tamamladı. Maçın ikinci setinde Bursa temsilcisinin Macar smaçörü Dora Horwath'ın etkili smaç servisleriyle Slovak temsilcisini setin başında gücünü kırarak öne geçme şansı tanımadı ve bu seti de 25-14 önde tamamladı ve setler skoru 2-0'a getirdi. 2-0 ile tur atlamayı garantileyen yeşil-beyazlar, maçın üçüncü setine genç ağırlıklı kadroyla çıktı. Uzun süre geride götürdüğü bu sette rakibini setin son sayılarında yakalama şansı bulsa da sultanların genç oyuncusu Nika'nın kullandığı servis dışarı çıkınca maçın üçüncü setini Slovak temsilcisi Slavia EU Bratislava kazandı ve skoru 2-1'e getirdi.

Maçın skorunu belirleyen dördüncü seti de Büyükşehir Belediyespor 25-22 almayı başardı ve maçı da 3-1 kazanarak tur atladı.

Rakip perşembe günü belli olacak

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün çeyrek finaldeki rakibi perşembe günü Dauphines Charleroi (Belçika) – Naturhouse Ciudad de Logrono (İspanya) takımları arasındaki maçın sonunda belli olacak. İlk maçta İspanya temsilcisi rakibini kendi evinde 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı.

Tur atladıkları için mutlu olduklarını ifade eden yeşil-beyazlıların antrenörü Jan De Brandt, Challenge kupasında finali hedeflediklerini belirterek, “ilk iki sette istediğimizi aldık, üçüncü setten sonra kadroda rotasyon yaptık. Bazı oyuncularımızı dinlendirdik, önümüzde uzun bir süreç var bütün hepsine ihtiyacımız var” dedi.

Çeyrek final için muhtemel rakipleri de değerlendiren Brandt, “İspanya ya da Belçika takımı ile eşleşeceğiz, gönül ister ki Belçika takımıyla eşleşelim, bende bu arada memleketimi görmüş olurum ama ilk maçı İspanya ekibi kazandı. Kimin çıkacağını göreceğiz. Ama rakip kim olursa olsun bizim hedefimiz sonuna kadar gitmek. Maç maç düşünüyoruz. Önümüzdeki rakibimize odaklanacağız” dedi.