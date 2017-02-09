TFF 1. Lig’de haftanın hakemleri belli oldu

TFF 1. Lig'in 20. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Merkez Hakem Kurulu, TFF 1. Lig’in 20. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. 11, 12 ve 13 Şubat tarihlerinde oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:

11 Şubat Cumartesi:

13.00 Evkur Yeni Malatyaspor – Denizlispor: Özgür Yankaya

13.30 Ümraniyespor – Elazığspor: Koray Gençerler

16.00 Eskişehirspor – Manisaspor: Volkan Bayarslan

18.30 Mersin İdmanyurdu – Boluspor: Mustafa Öğretmenoğlu

12 Şubat Pazar:

13.00 Bandırmaspor – Altınordu: Abdullah Yılmaz

13.00 Sivasspor – Samsunspor: Bahattin Şimşek

16.00 Giresunspor – Şanlıurfaspor: Mustafa İlker Coşkun

18.30 Adana Demirspor- Büyükşehir Gaziantepspor: Çağatay Şahan

13 Şubat Pazartesi:

18.30 Göztepe – Balıkesirspor: Süleyman Abay