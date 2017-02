Trabzonspor Osmanlıspor’u gözüne kestirdi

Trabzonspor As Başkanı Ahmet Çubukçu, Cumartesi günü deplasmanda Osmanlıspor ile oynayacakları karşılaşmayı kazanarak, 3 maçlık galibiyet serisini sürdürmek istediklerini söyledi.

Trabzonspor Kulübü As Başkanı Ahmet Çubukçu, ligin ikinci yarısında oynadıkları 3 maçı da kazanarak iyi bir çıkış yakaladıklarını ancak, bunu devam ettirmeleri gerektiğini anlattı. DHA'ya yaptığı açıklamada her maçın önemli olduğunu ifade eden Çubukçu, “En önemlisi; hafta sonu oynayacağımız Osmanlıspor karşılaşması. 3 maç kazandık diye havaya girmememiz gerekiyor. Önümüzde uzun bir dönem var. Her maça aynı ciddiyetle bakıyoruz” dedi.

“TARAFTAR DESTEĞİNİ SÜRDÜRSÜN”

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Cumartesi günü deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Çubukçu, “İkinci yarıda iyi bir çıkış yakaladık. Osmanlıspor karşılaşmasını da kazanarak çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Deplasmanda 7, iç sahada 8 maçımız daha var. Özellikle iç saha maçlarımızda taraftarımızın desteğini bekliyoruz” diye konuştu.

YOLCULUK CUMA

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, yarın Ankara'ya gidecek. Sabah saatlerinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde son antrenmanını yapacak olan bordo mavililer, 14.30'da ise Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla Ankara'ya hareket edecek.