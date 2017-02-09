Türkiye’nin yeri değişmedi

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında A Milli Takım, 24. basamaktaki yerini korudu. FIFA'nın internet sitesinde açıklanan Şubat ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, geçen 3 ayda olduğu gibi 24. sırada yer aldı.

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