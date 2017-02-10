Adana Demirspor’da hedef 3 puan

Adana Demirspor, pazar günü oynayacağı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Adana Demirspor’da hedef 3 puan… Aytaç Durak Tesisleri'nde Teknik Direktör Engin İpekoğlu yönetiminden yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

5'e 2 çalışması ile devam eden idman taktik maçla son buldu. Engin İpekoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor takımının neredeyse baştan aşağı yenilendiğini belirterek, ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Taraftarların cezası nedeniyle bu karşılaşmada yerlerini alamayacaklarını hatırlatan İpekoğlu, takıma yeni katılan oyuncularla daha da güçlendiklerini ve 3 puan alarak camialarını mutlu etmek istediklerini belirtti.

Ayhan Deniz'den moral yemeği

Adana Demirspor İdari İşler Sorumlusu Ayhan Deniz, mavi-lacivertli teknik ekip ve oyunculara moral yemeği verdi. Yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı yemekte Adana Demirspor Başkanı Sedat Sözlü, Ayhan Deniz'e teşekkür ederek zorlu maçta başarılar diledi. İş adamı Ayhan Deniz ise takımın galip geleceğine inandığını belirterek her zaman yanlarında olduklarını söyledi.