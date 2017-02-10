Adem Büyük de video hakem istiyor

Kasımpaşalı futbolcu Adem Büyük, “Video Hakem uygulamasının kesinlikle gelmesinden yanayım çünkü geçtiğimiz sezon hakem hatalarından canımız çok yandı" dedi.

Kasımpaşa’da görev yapan tecrübeli oyuncu Adem Büyük, özel açıklamalarda bulundu. Futbolda gündemde olan Video hakem uygulaması ile ilgili konuşan 29 yaşındaki forvet, “Video hakem uygulaması hakem hatalarını azaltır. Kesinlikle gelmesinden yanayım çünkü geçtiğimiz sezon hakem hatalarından canımız çok yandı. Bizimle beraber Trabzonspor’a da olmuştur. Diğer takımlara da olmuştur illa ki. Geçen sene yapılan bir hatadan dolayı belki de biz Avrupa kupalarına gidemedik. Osmanlıspor maçında bizim ceza sahamızda takım arkadaşımın başına çarpan bir topa eline çarptı diye penaltı verilmişti. Biz de o maçta puan kaybetmiştik. Bizim yerimize Osmanlıspor Avrupa kupalarına gitti. Yanılmıyorsam bir Trabzsonspor maçında çizgiyi geçen bir top var. Gol olarak sayılmamıştı. Hatalardan dolayı en çok bizim canımız yandığı için video hakem sisteminin gelmesini en çok biz istiyoruz. Hakem hatalarının azalması açısından çok iyi olur. Doğru bir şekilde uygulanırsa çok faydalı olacağını düşünüyorum. En çok da ülkemizde ihtiyaç var. Umarım gelir, faydalı olur ve bazı şeylerin düzelmesine yardımcı olur” şeklinde konuştu.

“İki taraflı çözüm bulunması gerekir”

“Video hakem uygulaması oyuncu performansını etkiler mi” sorusuna ise Adem, “Her pozisyonda uygulanmaması gerekir. Herhangi bir tartışmalı pozisyonda oyun durabilir. Bu oyunun gidişatını da etkiler. O zaman bir çözüm bulunacaksa iki taraflı bir çözüm bulunması gerekir. Bu da ülkemizde zor gibi görünüyor. Ligimizde topun oyunda kalma süresi diğer liglere göre daha az. Her pozisyon için değil ama gelirse faydalı olacağını düşünüyorum. Mesela Trabzonspor maçında yaşadığımız çizgiyi geçen top olayı. Sadece bu tip pozisyonlarda kullanılırsa problem olacağını zannetmiyorum” cevabını verdi.