Alaaddin Bulut taraftar adına başkan adayı

Genç Mersin İdman Yurdu Taraftarlar Derneği Onursal Başkanı Alaaddin Bulut, 25 Şubat tarihinde yapılacak olan olağanüstü kongrede başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Mersin İdman Yurdu kongreye gitme kararı almış, Başkan Ali Tekin istifa etmişti. Daha önce kongrede Asbaşkan Mahmut Kara başkanlık için adaylığını açıklarken, bugün de taraftarlar adına Alaaddin Bulut aday olacağını açıkladı. Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nde (MGC) düzenlenen basın toplantısında konuşan Genç Mersin İdman Yurdu Taraftarlar Derneği Başkanı Ümit Yavuz Kettaş, son kongreden sonra herkesin umutlandığını belirterek, “Ali Tekin başkanımız kongrede çok güzel bir konuşma yaptı. Herkes Ali Tekin'in Mersin İdman Yurdu'nu çok güzel yerlere getireceğini söyledi. 4 ay sonra geldiğimiz noktada gördük ki bu sadece Mersin halkını, Mersin kamuoyunu ve taraftarları kandırmacadan başka bir şey değilmiş. Açılamayan bir transfer tahtamız var. Bununla ilgilide 4 ay boyunca bugün açıldı, yarın açılacak, 3 gün sonra açılacak denildi ama açılamadı. Artık bunları biz kabullenemiyoruz. Neticede transfer tahtasını açamayan Ali Tekin istifa etti. Şimdi Ali Tekin ile birlikte kulübe hiçbir faydası olmayan Asbaşkan adayım diyor. Niye aday onu da bilemiyoruz. Bu yönetim Ali Kahramanlı ile ilgili dava açtıklarını söylüyorlar. Ancak suç duyurusunda bulundukları konu boş bir kağıt. Bu suç duyurusunu belki de savcılık bile kabul etmemiştir. Resmen kulüp birilerinin elinde oyuncak olmuş. Bu şekilde bir yönetim istemiyoruz. Mersin İdman Yurdu bizim evladımız. Ben 35 yıldır taraftarıyım. Karında, kışında deplasmanlara bile gittik” şeklinde konuştu.

Bulut: Burhanettin Kocamaz dışında takıma el atan olmadı

Dernek Onursal Başkanı ve başkan adayı Alaaddin Bulut ise Mersin İdman Yurdu kasasına 4 aylık süreçte 5 milyon 200 bin lira girdiğini iddia ederek, “Altyapı, kulüp çalışanları ve futbolculara ne kadar para ödendi, ne kadar borcumuz kaldı? Asbaşkan borçların ödendiğini söylüyor. Borcumuzu kapattık dediği, günü geçmiş borçların bir kısmını kapattı. Aralık ayından bu yana kadar olan borçlar ve sezon sonuna kadar alacaklar halen beklemede. Herhangi bir yerden bu saatten sonra gelecek para da yok. Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz geldiği günden bu yana takıma hep destek oldu ama diğer yetkililer çok el atmadı. Kulüp Başkanları bu kulübe para vermiş gibi gösterilmiş, bu kulüp borçlandırılmıştır. Tebliğ konulan hiçbir para başkanların cebinden çıkmamıştır. Bu kulübün kimseye bir kuruş tebliğ borcu yoktur. Kongrede 76 milyon olarak söylenen borç sonradan 160 milyon olarak söylenmeye başlandı. 90 günlük dönemde bu kadar borç nasıl artabilir. Alınan futbolcu yok, transfer edilen kimse yok. Bir tek teknik direktör geldi, ona da çuvalla parayı teslim ettiler, mukavele imzaladı, ona da borçlu kaldık. Çalıştığı dönemde toplam 11 hafta. Yazık günah değil mi? Yerli hocalarımızın neyi vardı” diye konuştu.

“FIFA’dan gelecek cezalarla önümüzdeki yıl yüzde 99 düşer”

Tebliğlerin haricinde FIFA'dan da Mersin İdmanyurdu'na para ve puan silinme cezası geleceğini savunan Bulut, “Mart ayında büyük bir ihtimalle tebliğ edilecek. Ardından FIFA'dan alınacak kararla önce 12 puan, ardından 10 puanımız silinecek. Bu takım bu yıl ligde kalsa dahi önümüzdeki sezon borca oynayacaklar. Yani bu yıl düşmesek de önümüzdeki yıl yüzde 99 düşeceğiz. Bununla ilgili önlem alınması gerekiyor. Mersin'deki siyasilerde bu işe el atmalı, Mersin İdmanyurdu'na sahip çıkmalı. Özellikle milletvekillerimiz konuya duyarlı olması lazım. İlçe belediyelerde Büyükşehir Belediyesi gibi harekete geçmeli. Çünkü önümüzdeki dönemde bu takımı daha da zorlu bir süreç bekliyor. Bu takım kurtulur mu, kurtulur. Alt yapı dağılmış” ifadelerini kullandı.

“Kravatlılar artık bir kenara çekilsin”

Mersin İdman Yurdu'nun kimseyi temsil etmediği, bu kulübün kenti temsil ettiğinin altını çizen Bulut, “Bu kulübün yok olmasını istemiyorsak, bu kulübün asli borcu TFF'ye olan borcudur. Burada da iyi bir komite kurularak gidip borçlularla konuşup, neye razı edebilirsek anlaşıp, bu kulübü kurtarma ihtimalimiz var. Şimdiye kadar kravatlılar bu kulübü yönetti. Gelen ya siyasi emellerle ya cebini doldurmak için geldi ve bu kulübü borca soktu gitti. Kravatlılar artık bir kenara çekilsin, kaşkollular sahneye çıkacak. Bu kulübe ben taraftarlarım adına, taraftarlarımla birlikte adayım” dedi.

Bulut ayrıca yeni yönetimin eski delegelerin hepsinin ismini sildiğini, kendilerinin 501 kişiyi kulübe üye yaptığını iddia etti. Bulut, bu şekilde şeffaf bir kongrenin de yapılamayacağını söyledi.