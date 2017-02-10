Alex’ten cinsel istismar sözleri!

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, otobiyografisinde Brezilya'da tanık olduğu cinsel istismar anısını kaleme aldı. Alex, "Sandviç alamayacak durumdaki çocuklardan yararlanan 'hocalar' gördüm" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe’nin efsanevi oyuncusu Alex De Souza’nın biyografi kitabı hem Brezilya hem de Türk spor kamuoyunu sarsmaya devam ediyor.

Dünya yıldızı oyuncunun, Marcos Eduardo Neves’in kaleminden çıkan ve Türkiye’de İndigo Yayınevi’nin yayımladığı biyografi kitabında, Alex’in Brezilya’da çocuk futbolculara yapılan cinsel istismarı anlattığı bölüm de yer alıyor.

Çocukken karşılaştığı cinsel istismar olayında Alex, “Sandviç alamayacak durumdaki çocuklardan yararlanan ‘hocalar’ gördüm” diyerek şunları anlatıyor:

“BABAMDAN BİR KERE TOKAT YEDİM”

“Karakterimi büyükannem, babam ve annem biçimlendirdi. Saygı ve dürüstlük evde her gün duyduğum sözcüklerdi. Babamdan tek bir tokat yedim. Altı yedi yaşlarındayken anlamını bilmeden babama ‘İ.ne’ diye hitap etmiştim. O yaşlarda duyduğun lafları tekrarlıyorsun; bunun üzerine sağlam bir tokat yedim ve hayatım boyunca hiç kimseye o sözcükle hitap etmedim. Bana vurduğu tek olaydı. Vurmak gerekir miydi, gerekmez miydi bilmiyorum ama benim durumumda işe yaradı.

Daha sonra o sözcüğün anlamını öğrendim. Futbol ayakkabısı, sandviç alamayacak durumdaki çocuklardan yararlanan ‘hocalar’ gördüm, her şey cinsel olarak çocuklardan faydalanmak içindi. Coritiba’da bana şunu söyleyen arkadaşlarım oldu; ‘Şu i.neyi becerirsen birkaç çift spor ayakkabısı götürürsün.’ Amatörlük dönemlerinde böyle şeyler çok oluyordu. Tanrı’ya şükür buna hiç ihtiyacım olmadı. AABB’deki salon futbolu beni pek çok şeyden korudu, fakat pek çok çocuk benim kadar şanslı değildi.”