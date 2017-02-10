Avrupa’ya Türkiye damgası

Avrupa Kulüpler ve Avrupa Minikler Tekvando Şampiyonaları’na Türk sporcular damga vurdu.

Türkiye Tekvando Federasyonu'nun ev sahipliğinde Antalya'a düzenlenen 5. Avrupa Kulüpler ve 3. Avrupa Minikler Tekvando Şampiyonası sona erdi. İki şampiyonada mücadele eden Türk sporcular, toplamda 33'ü altın, 34'ü gümüş ve 84'ü bronz olmak üzere 151 madalya kazandı. 6-9 Şubat tarihleri arasında düzenlenen 5. Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası'na 28 ülkeden 110 kulüp katılırken toplam 801 sporcu mücadele etti. Büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde gerçekleştirilen şampiyonada Türk sporcular, 26'sı altın, 25'i gümüş ve 67'si bronz olmak üzere 118 madalya elde etti.

Kulüplerden önemli başarılar

5. Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası'nda büyük bayanlar kategorisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Şampiyonu olmayı başarırken, ikinci sırayı Azerbaycan'dan Gilan TK, üçüncü sırayı ise Hırvatistan'dan Osvit takımı aldı. Büyük erkekler kategorisinde Azerbaycan'dan Gilan TK zirveye çıkarken, Hırvatistan'dan TKD Jastreb ikinci, Klub Marjan ise üçüncü oldu. Genç bayanlarda Avrupa şampiyonluğuna Ankara Büyükşehir Belediyesi ulaştı. Bu kategoride ikinci Azerbaycan'dan Gilan TK, üçüncü ise Karaman Performans Spor Kulübü oldu. Genç erkekler kategorisinde Ukrayna takım halinde zirveye çıkarken, Azerbaycan'dan Gilan TK ikinci, Macaristan ise üçüncü oldu. Yıldız bayanlar kategorisinde Azerbaycan'dan Gilan TK şampiyonluğa ulaşırken, Samsun Terme Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü ikinci, Ankara ASKİ Spor Kulubü de üçüncü sırayı aldı. Yıldız erkekler kategorisinde Ankara Adliye Spor Kulübü, Avrupa şampiyonu olurken, Ukrayna'dan Kiev Spor Okulu ikinci, Azerbaycan'dan Gilan TK ise üçüncü oldu. Şampiyonanın genel sıralamasında ise Azerbaycan'dan Gilan TK zirveye çıkarken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ikinci, Ankara Adliyespor ise Avrupa üçüncüsü oldu.

Geleceğin sporcularından 33 madalya

4-5 Şubat tarihlerinde düzenlenen 3. Avrupa Minikler Tekvando Şampiyanası'nda ise 11 ülkeden yaşları 10 ile 11 arasında değişen 171 minik tekvandocu mücadele etti. Şampiyonada Türk sporcular, 7'si altın, 9'u gümüş ve 17'si bronz olmak üzere toplam 33 madalya ile zirvede yer aldı.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, 5. Avrupa Kulüpler ve 3. Avrupa Minikler Tekvando Şampiyonası'nda Türk sporcuların başarılı sınavlar verdiğini söyledi. Başkan Şahin, “Türk sporunun istikrarlı bir şekilde madalya deposu olan federasyonumuz 2017 yılına da iyi bir başlangıç yaptı. Türk tekvandosu katıldığı uluslararası turnuva ve şampiyonalarda kürsüde yer almayı her zaman başarmıştır. Burada da sporcularımız elde ettikleri sonuçlarla gelecek adına yapılan planlamalarımız için ümitlerimizi arttırdı. Türk tekvandosunun gücünü gösteriyoruz. Başarılı olan sporcularımızı ve kulüplerini kutluyorum. Türk tekvandosu ülkesinin vizyonu ve misyonu çerçevesinde en iyi sonuçları almaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.