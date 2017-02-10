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ALANYASPOR
11 Şubat 2017 13:30
ALANYASPOR
vs
GENÇLERBİRLİĞİ
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Aytemiz Alanyaspor mesaiyi tamamladı

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasındaki sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı.
18:1010 Şubat 2017
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Aytemiz Alanyaspor mesaiyi tamamladı

Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği mesaisini tamamladı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri’nde Teknik Direktör Safet Susic yönetiminde yapılan antrenman koşu çalışmasıyla başladı.

Çıkış koşularının ardından dar alanda top kontrolü ve pas çalışmasıyla devam eden idman dar alanda taktiksel maçla tamamlandı. Oldukça neşeli ve eğlenceli geçen idmana sakatlığı süren Cenk Ahmet katılmadı.

Turuncu-yeşilli takımın 11 Şubat Perşembe günü 13.00’de, Bahçeşehir Okulları Arena Stadı’nda oynanacağı Gençlerbirliği maçını Ümit Öztürk, yönetecek.

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