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10 Şubat 2017 19:00
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Aziz Yıldırım’dan Caner Erkin tepkisi

Derbide soyunma koridorlarında küfürler ettiği iddia edilen Caner Erkin hakkında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, "Onu göndermekle ne kadar iyi ettiğim ortada" dediği dile getirdi.
12:4410 Şubat 2017
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Aziz Yıldırım’dan Caner Erkin tepkisi

Fenerbahçe’de eski teknik direktör Vitor Pereira’ya küfrettiği için kadro dışı kalan, daha sonra da Başkan Aziz Yıldırım’ın kararıyla takımdan gönderilen Caner Erkin’in, kupadaki derbide soyunma odası koridorlarında ettiği iddia edilen küfürler sarı-lacivertli camiada şaşkınlığa yol açmıştı.

Bazı yöneticilerin, ‘Caner nasıl bu hareketleri yapar?’ sorusunu Başkan Yıldırım’a yönelttiği; “Koridorda takımın yanına gelmesi sadece şovdu. Sonra gerçek Caner ortaya çıktı. Hangi futbolcuya sorsanız ‘en çok abartan kim?’ diye, hepsi ‘Caner’ der… Onu göndermekle ne kadar iyi ettiğim ortada” şeklinde yanıt aldığı belirtildi.

HaberTürk

Etiketler
Aziz Yıldırım Caner Erkin
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