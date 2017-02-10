Beşiktaş Müzesi görkemli şekilde açıldı

Beşiktaş Müzesi'nin açılışı; Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Başkan Fikret Orman, yöneticiler ve kongre üyelerinin katıldığı törenle yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Beşiktaş’ın saha içinde kazandığı başarıların yanı sıra saha dışında da başarılı işler yapmaya devam ettiğini belirterek, “Başkanı ve tüm yönetim kurulunu ülkemize kazandırdıkları bu değerli müze için tebrik ediyor, hayırlı olmasını diliyorum. Özel müzeler konusunda bugüne kadar yeterince gelişim gösteremedik. Beşiktaş müzesi, bu konuda güzel bir örnek teşkil edecek.Beşiktaş bir kez daha bir ilke imza atıyor. Beşiktaş’a çok yakıştı bu müze. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu müze ayrıca engelli ve çocuk dostu bir müze. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

FİKRET ORMAN: “TÜRK SPORUNDA BİR İLKE DAHA İMZA ATMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ”

Başkan Fikret Orman Türkiye sporunda yine bir ilke imza atmanın gururunu yaşadıklarının altını çizdi ve şu ifadeleri kullandı:

“Vodafone Arena henüz bir yaşını doldurmadan, hem eşsiz mimarisi hem de teknik özellikleriyle çevreye uyum sağlayıp, İstanbul’un dokusunun bir parçası haline geldi. Sadece bir stadyum olarak değil aynı zamanda bir eğlence merkezi, konser arenası, yaşam alanı, moda merkezi ve son olarak müzesi ile İstanbul’a hizmet eden çok amaçlı bir şehir kompleksi, bir cazibe merkezi oldu. Beşiktaş JK Müzesi bir spor müzesi… Sadece Beşiktaş’ın kupalarının sergilendiği bir alan değil, siyah beyazlı renklerin şanlı tarihine ve Türk sporunun pek çok unutulmaz anına tanıklık edebileceğiniz bir deneyim merkezi. Ayrıca yüzde yüz engelli ve çocuk dostu. Sadece Beşiktaşlılara değil, tüm Türkiye’ye hayırlı uğurlu olsun. Bu müzenin ortaya çıkmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.”

Konuşmaların ardından kurdela kesimi yapıldı ve açılış gerçekleştirdi.Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı müzeyi gezerken çeşitli etkinliklere katıldı ve sanal gözlükle Vodafone Arena turu yaptı.