Beşiktaş’ın yediği ilk gol 22 cm ofsayt!
Yayıncı kuruluş, Karabükspor-Beşiktaş maçının ardından Depar programında ev sahibi takımın ilk golünün ofsayt olduğunu ekranlara getirdi.
Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Karabükspor’a deplasmanda 2-1 yenilen Beşiktaş, liderliği tehlikeye attı. 50. dakikada Ermin Zec’in golüyle 1-0 geriye düşen siyah-beyazlılar, geride kalan dakikalarda skoru değiştiremeyince İstanbul’a puansız döndü.
Maç sonunda mücadelenin tartışmalarını pozisyonlarını değerlendiren yayıncı kuruluş, Karabükspor’un ilk golünün 22 cm ofsayt olduğunu açıkladı.
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Son güncelleme: 22:07 | 10.02.2017