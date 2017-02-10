Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
BEŞİKTAŞ
10 Şubat 2017 19:01
KARABÜKSPOR
2 - 1
BEŞİKTAŞ
CANLI ANLATIM
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Beşiktaş’ın yediği ilk gol 22 cm ofsayt!

Yayıncı kuruluş, Karabükspor-Beşiktaş maçının ardından Depar programında ev sahibi takımın ilk golünün ofsayt olduğunu ekranlara getirdi.
22:0210 Şubat 2017
0
Beşiktaş’ın yediği ilk gol 22 cm ofsayt!

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Karabükspor’a deplasmanda 2-1 yenilen Beşiktaş, liderliği tehlikeye attı. 50. dakikada Ermin Zec’in golüyle 1-0 geriye düşen siyah-beyazlılar, geride kalan dakikalarda skoru değiştiremeyince İstanbul’a puansız döndü.

Maç sonunda mücadelenin tartışmalarını pozisyonlarını değerlendiren yayıncı kuruluş, Karabükspor’un ilk golünün 22 cm ofsayt olduğunu açıkladı.

10 Şubat 2017 Halis Özkahya, MHK Başkanı Namoğlu`nu dinlemedi! Karabükspor-Beşiktaş maçını yöneten hakem Halis Özkahya, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu'nun canlı yayında uygulamalı olarak gösterdiği pozisyonu kartsız geçti! İlgili Haberi Oku

Görüntü BeINSports’dan alınmıştır.

Son güncelleme: 22:07 | 10.02.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER