Bülent Uygun’dan taraftara mesaj

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Adanaspor ile yapacakları maç için kırmızı-siyahlı taraftarları maça davet ederek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Süper Lig’de zor günler geçiren Gaziantepspor'un Teknik Direktörü Bülent Uygun, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, 28 yıl önce Süper Lig’e yükselen ve o günden bu yana aralıksız ligde yer alan Gaziantepspor’un futbol adına iyi işler yapmış, çok önemli oyuncu ve teknik adamlar yetiştiren bir camia olduğunu söyledi. Gaziantepspor’un bu sezon sportif performansıyla taraftarlarını üzdüğünü belirten Uygun, “Camianın bu zor durumunda bana gelen teklifi, takımdaki oyuncularıma ve sizlerle geçmişte kurduğumuz, sağlamlığına ve samimiyetine kalben inandığım gönül bağımıza güvenerek düşünmeden kabul ettim. Hepimizin aklından çıkarmaması gereken en önemli unsur şudur ki, tek bir Gaziantepspor var” dedi.

“Esaretle cesaret arasında sadece C harfi vardır”

Şehirde yaşayan her bireyin el ele vererek yeni bir başarı hikayesinin baş mimarı olabileceğini aktaran Uygun, “Bu gibi dönemlerde kasvet ve kara bulutların görüşlerimizi, istek ve arzularımızı kapatmasını istemiyorsak çıkış yolumuz yine birlik beraberlik olacaktır. Hep birlikte, sizlerin de desteğiyle bir kurtuluş mücadelesi başlattık. Sezon sonunda amaç ve hedeflerimize ulaşmakta muvaffak olacağımıza inanıyoruz ancak bizler bu mücadeleyi verirken en çok ihtiyacımız olan unsur siz taraftarlarımızın desteğini saha içerisinde, müsabaka anında sezon sonuna kadar hissetmektir. Hep birlikte çıktığımız bu yolda Allah birlikteliğimizi bozmasın ve Gaziantepspor’un ligi bulunduğundan çok daha iyi bir konumda tamamlamayı nasip etsin. Esaretle cesaret arasında sadece C harfi vardır. Esaretini kır cesaretinle başar ki şanlı Gaziantepspor tarihi seni yazsın” diyerek taraftarlara maça gelin çağrısında bulundu.