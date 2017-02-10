‘Teferruatı ortadan kaldırıyor’

Derby, yeni tıraş bıçağı Derby Samurai Platinum 3 ile ‘gerçek tıraş deneyimi’ isteyenleri düşünüp teferruatı ortadan kaldırıyor. Yüksek kaliteli çelikten üretilen Derby Samurai Platinum 3, yeni teknolojisi ile cildi tahriş etmeden konforlu bir tıraş deneyimi sunuyor.

Dünyanın sayılı tıraş bıçağı üreticilerinden Derby, 40 yılı aşkın deneyimiyle geliştirdiği Derby Samurai serisinin yeni ürünü Platinum 3'ü tüketicilerinin beğenisine sundu. Türkiye'de üretilen tek tıraş bıçağı olan, samimi ve güvenilir duruşu ile tüketicisinin kalbinde yer edinmeyi başaran Derby, yeni Samurai serisi ile iddiasını konuşturuyor.

“GERÇEK TIRAŞ, GERİSİ TIRAŞ”

Yeni Derby Samurai ürünlerinin tamamı, Türk taşının rengi turkuaz ile market raflarında yerini alırken, tüketicileri çok da gerekli olmayan özellikler nedeni ile yapmak zorunda kaldıkları gereksiz harcamalardan kurtarmayı amaçlıyor. “Gerçek Tıraş, Gerisi Tıraş” sloganı ile tıraşta gerçek ihtiyaçlara odaklanan Derby Samurai Platinum 3, yeni teknolojisi ile cildi tahriş etmeden konforlu bir tıraş deneyimi sağlıyor.