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10 Şubat 2017 19:00
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‘En iyi sağ bek Recep Tayyip Erdoğan’

Türkiye Futbol Vakfı, hayatında hiç profesyonel olarak futbol oynamayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, tarihin unutulmaz sağ bekleri arasında gösterdi.
16:2110 Şubat 2017
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‘En iyi sağ bek Recep Tayyip Erdoğan’

Referandum yaklaştıkça Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a düzülen hudutsuz methiyelerin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Türkiye Futbol Vakfı isimli kuruluş, “Türk Futbolunun Unutulmaz Sağ Bekleri” isimli takviminde, hayatında hiç profesyonel futbol oynamayan Recep Tayyip Erdoğan’ın ismine yer verdi.

Türkiye Futbol Vakfı‘nın 2017 için hazırladığı takvimde hayatında hiç profesyonel futbolcu olmayan Recep Tayyip Erdoğan'ı “Türk Futbolunun Unutulmaz Sağ Bekleri” arasında ilk sırada gösterdi. Tayyip Erdoğan dışında Hasan Kamil Sporel, Nedim Günar, Burhan Atak gibi Sait Altınordu, Şükrü Birant gibi Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynamış futbolcular ise küçük fotoğrafla yer aldı.

İşte o takvim:

Etiketler
en iyi sağ bek Recep Tayyip Erdoğan spor haberleri
Son güncelleme: 16:30 | 10.02.2017
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