Evkur Yeni Malatyaspor’dan ‘maça davet’

Evkur Yeni Malatyasporlu teknik heyet, futbolcular ve sağlık ekibi yarın Vodafone Arena Stadı’nda oynanacak Denizlispor müsabakası öncesi kulüp tarafından çekilen kısa videoyla taraftarını maça davet etti.

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