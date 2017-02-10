Fenerbahçe Ülker Stadyumu’nun önünde silah sesleri!

İstanbul Kızıltoprak'ta bulunan Fenerbahçe Ülker Stadyumu önünde silahlı çatışma oldu. Çatışmada 1 kişinin öldüğü 3 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Kadıköy’de Fenerbahçe Ülker Stadyumu’nun hemen yanında bulunan bir benzin istasyonunun önünde gerçekleşen çatışmada 12 el silah sesi duyuldu. Bir kişinin diğer bir kişinin üzerine doğru koşarken ateş etmesi nedeniyle çevrede terör korkusuna neden oldu. Olayı Terör saldırısı zanneden vatandaşların da büyük korku yaşandığı görüldü. Çevreye rastgele ateş açan silahlı saldırgan daha sonra olay yerinden kaçmayı başardı.

Kısa sürede olay yerine gelen Polis Özel Harekat Timleri olaya müdahale etti. Çevredekilere korkulu anlar yaşatan olayın sebebinin kız meselesi olduğu iddia edildi. Çatışmaya giren kişilerin bulunması için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Polis soruşturmaya devam ediyor.

Olayın Fenerbahçe Kulübü’yle bir ilişkisi olmadığı belirtildi.