Fernando Muslera’dan Galatasaray yönetimine mesaj

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, basın toplantısında takımdaki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Adı sık sık İngiltere Premier Lig ekipleri ile anılan Fernando Muslera, Kayserispor maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında geleceği hakkında konuştu. Galatasaray yönetimine mesaj yollayan Uruguaylı kaleci “Yeni sözleşme teklifi gelirse imzalarım” dedi. Galatasaray’da çok mutlu olduğunu belirten Fernando Muslera şunları söyledi:

“6 senedir buradayım. Yönetimlerle hep aram iyi oldu. Zaman zaman konuşuyoruz. Sözleşme yenileme teklifi gelirse tabi ki kabul ederim, çünkü burada kendimi evimde gibi hissediyorum ve mutluyum. Eğer başka bir kulüpten teklif gelirse de eğer Galatasaray’ın da onayı olursa ve şartlar uygun olursa gidebilirim. Kaptanlıkla ilgili bir beklentim yok. Çok iyi bir kaptanımız var. Selçuk İnan bugün de onun doğum günü kutlamak istiyorum ayrıca…”

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“VOLKAN DEMİREL HAKKINDA KONUŞMADIM”

Kaleci Volkan Demirel hakkında kesinlikle yorum yapmadığının altını çizen Fernando Muslera, “Türkiye’de doğmuş ve çok kaliteli bir kaleci olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe’yi tutması da son derece normal. Bazen futbolcu da taraftar hissiyatına kapılıp tepki verebilir. Ben kendisine saygı duyuyorum, Dubai da oturup eşlerimizle birlikte güzel bir sohbetimiz oldu. Saygı duyduğum iyi bir kaleci olduğunu söyleyebilirim” açıklamasını yaptı.

Kayserispor maçında forma giyebileceğini belirten Uruguaylı eldiven “Önemli bir sakatlık yaşadım. Parmağım kırık oynadığım maçlar var. Gerektiğinde fedakarlık da yaptım. İnsanlar detayını bilmiyor. İğne ve anestesi ve inanılmaz bir ağrı ile oynamak zorunda idim. Cenk’in Türkiye Kupası maçlarında oynama durumu vardı. Cenk’in sağlık durumu iyi idi ve ben tam olarak iyileşmemiştim. Oynamazsam parmağım daha da rahat iyileşecekti. Başka bir nedeni yok. Cenk Türkiye’nin en iyi kalecilerinden biri” yorumunu yaptı.

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“SAVUNMADA SORUNUMUZ YOK”

Galatasaray gibi bir camiada forma giyerken bir kaleciden daha fazlasının gösterilmesi gerektiğini savunan Muslera “Gerektiğinde sadece top tutmak değil, gerektiğinde topu kullanmak ve topu oyuna sokmak da önemli” değerlendirmesinde bulundu. Savunma çok farklı stoperlerle oynadığının da altını çizen başarılı kaleci “Hepsi iyi oyuncular. Chedjou, Semih, Hakan gibi milli oyuncular var. Yeni transfer Ahmet Çalık da Milli Takım’da yer alan iyi bir oyuncu, savunmada sorunumuz yok” şeklinde konuştu.

Bir oyuncu için rekor kırmanın önemine de değinen Muslera, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Galatasaray gibi bir camida oynamak ve en çok fazla oynayan kaleci olmak çok önemli. Bunu Taffarel ile de konuşmuştum. 3 maç daha oynarsam Simoviç’i de geçeceğim. Galatasaray bana çok şey verdi. Türkiye’deki kalecilerle ilgili isim vermek istemiyorum. Futbolda elle oynayan tek oyuncuyuz, formamız farklı ceza sahası içinde yalnız ve diğer oyunculardan farklıyız. Başka kaleciler hakkında yorum yapmak istemem. Hedefimiz şampiyon olmak. Önümüzde uzun bir yol var. Üstümüzde olan Beşiktaş ile sahamızda Başakşehir ile deplasmanda oynayacağız. Bundan sonra her maçımızı final gibi oynamak ve her maçı kazanmak amacındayız.

Taraftarlarımız devamlı bize destek veriyor, nereye gidersek gidelim bu destek devam ediyor. Tüm başarıyı onlarla kazandık. Mesajım şu ki iyi ve kötü günümüzde yanımızda olsunlar. Başakşehir’e elendik ve bu normal. Bundan sonra tek hedefimiz şampiyon olmak. Bundan önceki şampiyon olduğumuz yıllarda onların desteği ile hedefe yürümüştük.

Bazen geri paslarda direk ileri vurmak ve yüzde 50 rakibe atmak yerine, topu kontrollü kullanıp arkadaşıma pas vermeyi tercih ediyorum bu da takımı ateşleyebilir.”