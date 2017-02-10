Galatasaray’da Cihat Arslan sesleri

Hollandalı teknik adam Jan Olde Riekerink'e son bir şans veren Galatasaray yönetimi, olası bir kayıpta, sezon sonuna kadar takımın başına şu anda kulüp çalıştırmayan ve boşta bulunan Cihat Arslan’ı getirecek.

Üst üste yaşanan puan kayıpları sonrasında Riekerink'e olan güvenini yitiren yönetim, Hollandalı çalıştırıcıya son bir şans verdi. Şubat ayında oynanacak olan Kayseri, Rize ve Beşiktaş maçlarında olası bir puan kaybı yaşanması durumunda teknik adam değişikliğine gidilecek. Gündemde bulunan bir numaralı isim ise şuanda boşta bulunan ve ismi G.Saray ile özdeşleşen başarılı çalıştırıcı Cihat Arslan…

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Balıkesirspor ve Akhisar Belediyespor'a oynattığı futbolla övgü toplayan Cihat Arslan'ı sezon sonuna kadar takımın başına getirmeyi planlayan yönetim, Riekerink'te ısrar etmeyecek. Bunun en büyük nedenlerinden birisi de, tarihinde 20 şampiyonluk bulunan Galatasaray'ı, daha önce lig devam ederken göreve gelen Hamza Hamzaoğlu ve Cevat Güler'in şampiyon yapması. Yönetim, Cihat Arslan'da da bu potansiyeli görüyor.