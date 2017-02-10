Hakemleri protestoya ceza yağdı!

Bursa’da, Cihanspor ile 25 Ocak’ta yaptıkları karşılaşmanın ilk dakikasında maçı bırakarak hakemleri protesto eden Bursa 1. Amatör Lig takımlarından Kemerçeşme Kanaryaspor’un oyuncuları, teknik direktörü, yöneticisi ve başkanına Amatör Futbol Disiplin Kurulu tarafından cezalar verildi.

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