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BEŞİKTAŞ
10 Şubat 2017 19:01
KARABÜKSPOR
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Halis Özkahya, MHK Başkanı Namoğlu’nu dinlemedi!

Karabükspor-Beşiktaş maçını yöneten hakem Halis Özkahya, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu'nun canlı yayında uygulamalı olarak gösterdiği pozisyonu kartsız geçti!
Semih KALKAN
19:5510 Şubat 2017
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Halis Özkahya, MHK Başkanı Namoğlu’nu dinlemedi!

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Karabükspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçı yöneten Halis Özkahya’nın 37. dakikada verdiği karar siyah-beyazlıları kızdırdı.

Tanase’nin ceza sahası dışında Atiba’nın sol ayak bileğine bastığı pozisyonda hakem Özkahya faul düdüğünü çaldı ancak kart vermedi.

NAMOĞLU KART DEMİŞTİ!

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu ise geçen gün Trtspor’da canlı yayına katıldı. Sezon boyunca eleştirilen hakemlerin yaptığı hataları yorumlayan ve stüdyo içerisinde sunucu ile birlikte örnekler gösteren Namoğlu, “Rakibin ayağına, bileğine doğru basma her şekilde sarı kart” demişti.

Yusuf Namoğlu’nun o sözü söylerken canlı yayında bu hareketi göstermişti;

Etiketler
beşiktaş halis özkahya Karabükspor mhk yusuf namoğlu
Son güncelleme: 19:59 | 10.02.2017
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