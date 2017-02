Igor Tudor: Bence maçın adamı tüm takım

Karabükspor teknik direktörü Igor Tudor, Beşiktaş maçı sonrası Galatasaray teknik direktörlüğü için adının geçmesinin sevindirici olduğunu söyledi. Hırvat teknik adam, takımına da büyük övgüde bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayan Kardemir Karabükspor 2-1'lik skorla galip olurken maç sonrası Teknik Direktör Igor Tudor, ”Çok iyi bir galibiyet aldık, müthiş bir galibiyet aldık” dedi.

Maçın ardından açıklama yapan Teknik Direktör Igor Tudor, büyük bir takıma karşı iyi bir galibiyet aldıklarını söyleyerek, “Antrenmanlarda oyunculardan, arkadaşlarımdan istediğim şeyleri göz önüne alırsak belki zor bir hoca olabilirim. Ama neticesini görüyorsunuz. Dolayısıyla çok önemli bir galibiyet, çok mutluyum. Oyuncularıma kaybetmemek için değil, kazanmak için sahaya çıkın demiştim. Bugün bence maçın adamı tüm takım” diye konuştu.

İsminin büyük takımlarla anıldığı, özellikle Galatasaray ile anılmasıyla ilgili soruya ise Tudor, “Daha öncede birkaç kez söylediğim şeyi tekrarlayacağım. Ben şu an burada hocayım, Karabükspor’un hocasıyım. Bana bu fırsatı verdikleri için Türkiye Süper Ligi’nde hoca olma fırsatı verdikleri için öncelikle teşekkür ederim. Ben anı yaşayan birisiyim. Bu an gerçekten iyi bir şeyler yaparsanız önümüzdeki yıllarda da zaten sizi bu başarılar bir yere getirecektir. Ama şu an Karabükspor odaklıyım” ifadesinde bulundu.