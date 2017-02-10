Jan Olde Riekerink kurtarıcı arıyor

Galatasaray’daki geleceği tartışılan Hollandalı teknik adam Jan Olde Riekerink, özellikle Sneijder’in forma giymeyeceği Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçları öncesi sıkıntılı... Galatasaray'ın tecrübeli hocası, oyun planında değişiklik hazırlıyor.

Galatasaray yönetimi, Teknik Direktör Jan Olde Riekerink'e destek mesajları veriyor ancak işin aslı pek de göründüğü gibi değil. Hollandalı hocanın performansı genel anlamda beğenilmiyor. Takımın şampiyonluk yarışının içinde bulunması nedeniyle yöneticiler şu anda suskun ancak bazı teknik adamlarla temas kurulduğu iddiaları da gündemden düşmüyor. Riekerink ise Beşiktaş derbisi öncesi oynanacak Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçları öncesi sıkıntılı…

Galatasaray`da Cihat Arslan sesleri Hollandalı teknik adam Jan Olde Riekerink'e son bir şans veren Galatasaray yönetimi, olası bir kayıpta, sezon sonuna kadar takımın başına şu anda kulüp çalıştırmayan ve boşta bulunan Cihat Arslan'ı getirecek. İlgili Haberi Oku

Josue mi Rodrigues mi?

Özellikle Sneijder'in sakatlığı nedeniyle 2 hafta takımdan uzak kalacak olması, Hollandalı hocayı kara kara düşündürüyor. Hollandalı hocayla ilgili ‘Gönderilecek' iddialarının ortaya çıktığı dönemlerde Sneijder hep sahne almış ve hem takımı hem hocasını kurtarmıştı. Sneijder'in yanı sıra Selçuk'un da Kayseri maçında oynamasının zor olması nedeniyle tecrübeli hoca arayış içinde. Tolga'yı orta alana monte etmeyi planlayan Riekerink'in Podolski'yi forvette oynatacağı, Josue ile Rodrigues arasında karar vereceği belirtiliyor.