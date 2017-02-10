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BEŞİKTAŞ
10 Şubat 2017 19:00
KARABÜKSPOR
vs
BEŞİKTAŞ
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Karabükspor-Beşiktaş

Lider Beşiktaş, haftanın açılış maçında Karabükspor ile deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 19:00'da başlayacak.
17:3410 Şubat 2017
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Karabükspor-Beşiktaş

MAÇ BAŞLIYOR

 Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Karabükspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı’ndaki mücadeleyin hakem Halis Özkahya yönetecek. Maçın başlama saati 19:00… Öte yandan siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, derbi sonrasında aldığı ceza nedeniyle takımının başında olamayacak.

Süper Lig’in lideri Beşiktaş 44 puanla zirvede bulunurken, haftayı 3 puanla kapatıp Avrupa Ligi’ne moralli gitmek istiyor. Ev sahibi Karabükspor ise 24 puanla 10. sırada yer alıyor.

MAÇ KADROSU

Etiketler
beşiktaş Karabükspor spor toto süper lig
Son güncelleme: 18:39 | 10.02.2017
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