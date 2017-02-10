Karabükspor-Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Karabükspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı’ndaki mücadeleyin hakem Halis Özkahya yönetecek. Maçın başlama saati 19:00… Öte yandan siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, derbi sonrasında aldığı ceza nedeniyle takımının başında olamayacak.
Süper Lig’in lideri Beşiktaş 44 puanla zirvede bulunurken, haftayı 3 puanla kapatıp Avrupa Ligi’ne moralli gitmek istiyor. Ev sahibi Karabükspor ise 24 puanla 10. sırada yer alıyor.