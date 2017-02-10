Karabükspor-Beşiktaş maçından sonra olay paylaşım

Kardemir Karabükspor'un başarılı savunmacısı Barış Başdaş, Beşiktaş galibiyetinin ardından sosyal medya hesabından darbe alan sol bacağını paylaştı.

Beşiktaş maçında başarılı bir oyun ortaya koyarak takımının 3 puan almasını sağlayan Barış Başdaş, maç sonunda sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Beşiktaşlı futbolcularla sık sık ikili mücadeleye giren deneyimli savunmacının sol bacağı, aldığı darbeler sonucunda hafif yaralandı.Maçın ardından açıklamalarda bulunan Barış Başdaş, bacağının Quaresma ile girdikleri ikili mücadele sonrasında olduğunu açıkladı. Başdaş, Portekizli yıldızın pozisyon itibarıyla bu hareketi yaptığını kasıtlı bir durumun olmadığını da sözlerine ekledi.

İşte Beşiktaş maçının ardından Karabüksporlu futbolcu Barış Başdaş’ın sol bacağı;