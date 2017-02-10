Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
KARABÜKSPOR
10 Şubat 2017 19:01
KARABÜKSPOR
2 - 1
BEŞİKTAŞ
CANLI ANLATIM
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Karabükspor-Beşiktaş maçından sonra olay paylaşım

Kardemir Karabükspor'un başarılı savunmacısı Barış Başdaş, Beşiktaş galibiyetinin ardından sosyal medya hesabından darbe alan sol bacağını paylaştı.
21:4110 Şubat 2017
0
Karabükspor-Beşiktaş maçından sonra olay paylaşım

Beşiktaş maçında başarılı bir oyun ortaya koyarak takımının 3 puan almasını sağlayan Barış Başdaş, maç sonunda sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Beşiktaşlı futbolcularla sık sık ikili mücadeleye giren deneyimli savunmacının sol bacağı, aldığı darbeler sonucunda hafif yaralandı.Maçın ardından açıklamalarda bulunan Barış Başdaş, bacağının Quaresma ile girdikleri ikili mücadele sonrasında olduğunu açıkladı. Başdaş, Portekizli yıldızın pozisyon itibarıyla bu hareketi yaptığını kasıtlı bir durumun olmadığını da sözlerine ekledi.

İşte Beşiktaş maçının ardından Karabüksporlu futbolcu Barış Başdaş’ın sol bacağı;

Etiketler
barış başdaş Karabükspor spor toto süper lig
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER