Kardemir Karabükspor – Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig’in lideri Beşiktaş, bugün haftanın açılışını yapacak. Siyah-beyazlılarda hedef Kardemir Karabükspor karşısında hata yapmayarak ezeli rakipleri ile olan aradaki puan farkını korumak. Peki Kardemir Karabükspor - Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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