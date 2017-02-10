Kardemir Karabükspor – Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda olaylı Fenerbahçe derbisi mağlubiyetiyle sarsılan Beşiktaş, bugün lige dönüyor. Kartal, haftanın açılış maçında Kardemir Karabük ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fener derbisinin yaralarını sarmaya çalışan siyah- beyazlılarda tek hedef, kazanarak liderliği sürdürmek. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı’nda oynanacak Kardemir Karabükspor – Beşiktaş maçını hakem Halis Özkahya yönetecek.
Şenol Güneş, Karabük'ün zorlu bir takım olduğuna dikkat çekip oyuncularını uyardı.Güneş, “Fenerbahçe maçını unutun. Önümüzde Karabük engeli var. Gerçek futbolumuzu yansıtırsak sahadan galibiyetle ayrılırız” dedi. Siyah-beyazlı futbolcular da Karabük karşılaşmasını kazanacaklarının sözünü verdi.
KARDEMİR KARABÜKSPOR – BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Saat 19:00’da başlayacak olan Kardemir Karabükspor – Beşiktaş maçı Bein Sports’dan canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11’LER
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ahmet Şahin, Kerim, Dany, Barış, Latovlevici, Skulason, Ceyhun, Seleznyov, Poko, Tanase, Yatabare
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Mitrovic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun