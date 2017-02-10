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Mehmet Ekici’de son dakika – Spor haberleri

Trabzonspor'un kadro listesinde yer verdiği Mehmet Ekici'nin affedileceği iddia ediliyor.
09:3110 Şubat 2017
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Mehmet Ekici’de son dakika – Spor haberleri

Devre arası transfer döneminde adeta gündem olan Trabzonsporlu futbolcu Mehmet Ekici, Fenerbahçe’ye gitmek istediğini belirtmiş ancak yönetimin istediği Beşiktaş’a gitmediği için kadro dışı bırakılmıştı. Ancak bordo mavili ekipten son dakika hamlesi geldi.

TFF’nin resmi sitesinden yayınlanan kadroda yeni transfer Mas, Pereira, Medjani, Olcay Şahan ve Hugo Rodallega’nın yanı sıra kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici’nin de yer alması dikkat çekti.

Uzun bir süredir takımdan ayrı çalışan Ekici’nin affedilip affedilmeyeceği ise merak konusu.

Etiketler
Fenerbahçe mehmet ekici spor haberleri trabzonspor
Son güncelleme: 12:29 | 10.02.2017
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