Oliver Torres Porto’da

Portekiz devi Porto, Atletico Madrid'den genç orta saha Oliver Torres'i 20 milyon Euro ödeyerek kalıcı olarak transfer etti.

Porto, Atletico Madrid’in genç yeteneği Oliver Torres’i transfer etti. 22 yaşındaki futbolcu 2014-15 sezonunu yine Porto’da kiralık olarak geçirmişti.

2015-16 sezonundan beri sadece 30 maçta görev alan İspanyol orta saha, as takım tecrübesini artırmak adına Porto’ya geri döndü.

Portekiz temsilcisinde başarılı bir performans ortaya koyan genç orta saha bonservisi ile birlikte alındı. Kariyerine Estadio do Drago’da devam edecek olan genç yetenek Iker Casillas ve Ivan Marcano gibi La Liga tecrübesi yüksek isimlerle bir arada oynayacak.