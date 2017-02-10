Osmanlıspor Trabzonspor’a hazır

Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde yarın sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak olan Osmanlıspor, bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde Batıkent Tesisleri'nde yapılan antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Mor-sarılı ekip antrenmana ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.
Dar alanda 5'e 2 top kapma oyunu oynayan futbolcular daha sonra saha kenarına kurulu üç farklı istasyonda yaptıkları sprint çalışmasıyla antrenmanı sonlandırdı. Haftanın son antrenmanına tedavileri devam eden Aminu Umar ve Tugay Kacar katılmazken; Tiago Pinto ise tedavisinin ardından antrenman sahasında koşu yaptı.