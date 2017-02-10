Rıza Çalımbay: Eto’o benim iyi bir yardımcım

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Samuel Eto'o gibi bir oyuncuya sahip olduğu için kendini şanslı addettiğini söyledi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Eto'o'nun kendisi için iyi bir yardımcı olduğunu ifade etti.

Kırmızı-beyazlı takımın Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Antalya'nın Aksu ilçesindeki Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin konuğu oldu. Çalımbay'a, yönetim kurulu üyelerinden Emin Altıner de eşlik etti. Öğrenciler, Rıza Çalımbay'ı salona giriş sırasında ayağa kalkarak alkışladı.

Okul tanıtımının yapıldığı sinevizyon gösterisinden sonra kürsüye çıkan deneyimli çalıştırıcı, futbolculuk ve teknik direktörlük yaşamından kesitleri öğrencilere anlattıktan sonra soruları cevapladı. Öğrenciler, Rıza Çalımbay'a, ‘Dünya yıldızları ile çalışmak zordur, Eto'o ile sorun yaşıyor musunuz?', ‘Sizden önce hiç galibiyeti olmayan Antalyaspor, sizden sonra ne değişti de kazanmaya başladı?', ‘Futbolculukta ve teknik adamlıkta unutamadığınız maçlar hangileri?' gibi çeşitli sorular sordu.

“Eto'o benim iyi bir yardımcım”

Öğrencilerin sorularına tek tek cevap veren Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Eto'o'nun iyi bir yardımcısı olduğunu söyledi. Çalımbay, “Samuel Eto'o, ben gelmeden önce bazı sorunlar yaşamış, kadro dışı kalmış. Daha önceki yönetim döneminde teknik sorumlu gibi de görev yapmış. Ben göreve başladığımda kendisiyle konuştum. Sadece futbolcu olarak Antalyaspor'a hizmet etmek istediğini söyledi. Sezon başında da sorun yaşamış. Bir de sezon başında Beşiktaş'a transfer olması gündeme gelmiş. Futbolculuk kariyerini Şampiyonlar Ligi'nde oynayarak noktalamak istemesi doğal. Her futbolcu bunu isterdi. Bu transfer gündeme gelince sezon başı hazırlığını da iyi yapamamış. Ama ben geldikten sonra iyi çalıştı, eksiklerini hızla kapattı. Şu anda kendisinden çok iyi yararlanıyoruz. Takım kaptanlığı görevini de layıkıyla yapıyor. Arkadaşlarını çok iyi motive ediyor. Benim çok iyi bir yardımcım diyebilirdim. Çünkü bazen teknik adamların veya yöneticilerin yapamadığı motivasyonu takım kaptanları yapabiliyor. Futbolculuğumda bunları yaşamış biriyim. Eto'o gibi bir futbolcuya, bir takım kaptanına sahip olduğum için çok memnunum” dedi.

“Beşiktaş'a yenildiğimiz maçta takımıma tam olarak güvendim”

Antalyaspor yönetiminin kendisine görev teklif ettiğinde takımın 6 maçta hiç galibiyet alamadığını söyleyen Rıza Çalımbay, “Ben, yönetimin vizyonunu, kısa ve uzun vadedeki hedeflerini doğru bulduğum için görev aldım. Her teknik adam takımı kendisi kurmak ister ve kendi kurduğu takıma güvenir. Kadroyu benden önceki teknik direktör kurmuştu. Ama ben takımın kalitesine güvendiğim için görevi kabul ettim. İlk maçımızı içeride Çaykur Rizespor ile oynadık. Öndeyken son dakika golü ile galibiyeti kaçırdık. Arkasından deplasmanda Beşiktaş'a 3-0 yenilince camiada ümitsizlik başladı. Ben camianın ümitsizliğe kapıldığı Beşiktaş maçı ile takımıma tam anlamıyla güvendim. Çünkü o maçın ilk yarısında çok iyi oynamıştık. Hatta bu sezonun en iyi futbolunu oynadığımızı söyleyebilirim. Hakemin ikinci yarı başlarında bizi 10 kişi bırakmasıyla biz o maçı 3-0 kaybettik. Futbolculara o maç sonrası yaptığım konuşmada bu istek ve mücadeleyi sürdürmelerini istedim. Bir hafta sonra Kayserispor'u deplasmanda yenerek ilk galibiyetimizi aldık. O galibiyet takımdaki bütün futbolcularımızın özgüvenini yukarıya çıkardı ve galibiyetlerimizin devamı geldi. Takım içindeki arkadaşlık bağları güçlendi. Herkes inandı ve son sıradan beşinciliğie yükseldik. Daha önce benzer durumu Sivasspor'u çalıştırırken yaşamıştım. İlk maçımızı içerde 4-0 kaybetmiştik. Ben o zaman başkanla konuşup neler yapılması gerektiğin anlattım ve başkan da benim istediklerimi uygun buldu, gerekeni yaptı. Sonrasında Sivasspor'a da başarıyı yakaladık” diye konuştu.

“Unutamadığım maç ilk Beşiktaş maçı”

Futbolculukta hiç unutamadığı maçın, Beşiktaş'ta profesyonelliğe adım attığı maç olduğunu dile getiren deneyimli teknik adam, “O zaman 17 yaşındaydım. Rakibimiz Gaziantepspor'du ve 90 dakika oynamıştım. Futbolculuğum tamamen Beşiktaş'ta geçti ve benim hiç unutamadığım maçım da oynadığım bu ilk maç oldu. Teknik adamlıkta Denizlispor'da ve Beşiktaş'ta unutamadığım maçlar oldu. Denizlispor'u Avrupa'ya taşıdığımızda Fransa ve Çek Cumhuriyeti'nin lig şampiyonunu, yine Fransa'nın kupa şampiyonunu yenmiştik. Beşiktaş'ı 2004-2005 sezonunda çalıştırırken kalecimizin kırmızı kart gördüğü maçta Fenerbahçe'yi 4-3 yenmiştik. O maç da unutamadığım çok önemli maçımdır” şeklinde konuştu.

“Başkan Şahin'den 2 otobüs sözü”

Söyleşinin ardından okul müdürü Haldun Çevik, yönetim kurulu üyesi Emin Altıner ile Rıza Çalımbay'a teşekkür plaketi takdim etti. Okul önünde tüm öğrenciler ve öğretmenlerin de katılımı ile hatıra fotoğrafı çektirildi.

Yönetim kurulu üyesi Emin Altıner ile teknik direktör Rıza Çalımbay daha sonra Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin'in konuğu oldu. Başkan Halil Şahin'in makamında gerçekleşen sohbette Emin Altıner, kırmızı-beyazlı takımın bu hafta deplasmanda Konyaspor ile çok önemli bir maçı bulunduğunu söyleyerek, maça gidecek taraftarlar için otobüs tahsis edilmesini istedi. Yönetici Emin Altıner'in bu isteğine olumlu yanıt veren Başkan Şahin, maça gidecek taraftarlar için 2 otobüs tahsis etme sözü verdi. Halil Şahin'in bu sözü üzerine yönetici Altıner, “Tüm ilçe belediye başkanlarının böyle desteğine ihtiyacımız var” diyerek teşekkür etti. Makamdaki sohbet ve görüşmeden sonra Emin Altıner ile Rıza Çalımbay, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin'e üzerinde isminin yazılı olduğu 7 numaralı Antalyaspor forması hediye etti. Belediye Başkan’ı Halil Şahin de, Rıza Çalımbay’a altın krampon figürlü bir plaket verdi.