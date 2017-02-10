Royston Drenthe futbolu bırakıp rapçi oldu

2007-2010 yılları arasında Real Madrid'de top koşturan Royston Drenthe, 29 yaşında futbolu bırakıp müzik piyasasına atıldı.

Bir dönem Real Madrid’de kariyerinin en parlak dönemlerini yaşayan Royston Drenthe, 29 yaşında futbolu bıraktı. Hollandalı futbolcu rap albümü çıkararak müzik piyasasına atıldı.

Kariyerindeki bu dönüşü açıklayan yıldız isim, “Karar verdim ve futbolu bıraktım. Kesin olarak artık futbol oynamayacağım.” diye konuştu.

Rusya ve Türkiye’den gelen teklifleri dilnemeyen Hollandalı futbolcu, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri’nde Baniyas’ta forma giydi. 2016 ocak ayında kulüpten ayrılan 29 yaşındaki isim, şimdilerde ‘Roya2faces’ adıyla çıktığı rap kariyerine odaklanıyor.

Santiago Bernnabeu’da 65 maçta boy gösteren Royston Drenthe, 2007-2010 yılları arasında Real Madrid’de forma giydi. Drenthe, şu anda Galatasaray’da oynayan Wesley Sneijder ile de takım arkadaşı idi.