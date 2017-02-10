Samet Aybaba: Milli takımı zor bir süreç bekliyor

Samet Aybaba, Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu için en güçlü adayın Beşiktaş olduğunu söyledi. Aybaba ayrıca Türkiye'nin yerli oyuncu çıkaramamasından dolayı milli takımın sıkıntı yaşayacağını belirtti.

Denizli İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi’nde söyleşiye katılmak üzere kente gelen Samet Aybaba, daha önce Denizli Beşiktaşlılar Derneği’ni de ziyaret etti. Samet Aybaba, Dernek Bakanı Abdurrahman Tüfenkcioğlu ve üyelerle birlikte yapımına devam edilen mağaza ve toplantı salonunu gezdi. Beşiktaş’ın, “Feda” sezonunda takımı teknik direktörü olan Samet Aybaba, “Beşiktaş’ta geçen yıldan beri devam eden bir başarı var. Şampiyonlukta bu yılın da favorisi ama daha dikkatli olması lazım” dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda oynanan olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe maçını ve ardından verilen cezaları değerlendiren Samet Aybaba, “Rakip taraftarların derbilere alınmasına devam edilmesi gerekiyor. Birkaç maçta olay oldu diye bundan geri dönmek doğru değil. Futbolun içindeki dostluk kardeşlik mesajından vazgeçmemek gerekiyor. Futbolun daha rahat daha keyifli seyredilmesini istiyorsak hep birlikte birtakım sıkıntılara da katlanıp bunları aşacağız” diye konuştu.

Kulüp yöneticilerinin futbolun içinden gelmedikleri için olayları engelleyemediklerini savunan Aybaba, “Mesajları doğru vermek gerekir. Büyük camiaların birbirine ihtiyacı var” diye konuştu.

YABANCI SAYISINA ELEŞTİRİ

Teknik direktör Samet Aybaba, Süper Lig’deki 14 yabancı kuralının gelecekte A Milli Takım için olumsuz sonuçlar doğuracağını söyledi. Deneyimli teknik adam, “Bizim ülkemizde 14 yabancı oyuncu oynatabiliyorsunuz. Ülkede bir tane yerli santrfor ya da bir stoper bulamıyoruz. Milli takım oyuncularının çoğunu gurbetçi futbolcular oluşturuyor. İlerleyen dönemde ay-yıldızlı takımımız için sıkıntılı bir süreç bizi bekliyor” ifadelerini kullandı.