Samsunpor ilk deplasman galibiyetini Sivas’ta almak istiyor

Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, Sivasspor maçını kazanıp bu sezon ilk deplasman galibiyetini almak istediklerini söyledi.

TFF 1. Lig'de zor günler geçiren ve son hafta aldığı galibiyetle kötü gidişata ‘dur’ diyen Samsunspor, hafta sonunda oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Isınma ve taktik çalışma gerçekleştiren kırmızı-beyazlıların antrenmanı 1 saat sürdü. Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan Sportif Direktör Coşkun Zeren, “Sivasspor maçı bizim için çok önemli bir maç. Kendi sahalarında çok iyi oynuyorlar. 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetleri var. Bizim için de her maç final niteliğinde. Yeni bir kadro ve ekibimiz var. Çocuklar çok inançlı çalışıyorlar. Sivas'a hiç tereddütsüz kazanmak için gidiyoruz. Kazanmak için de her şeyi yapacağız. Bu saatten sonra kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Bu takım, içeride ve dışarıda her maçını kazanmak için oynayacaktır. Herkes umutlu. Sivas'ta bizim taraftarımıza ayrılan kısmın tamamı doldu. Samsunspor büyük bir takım. Puan sıralamasındaki yerimiz hiç önemli değil. Buralardan kurtulacağız. Onlarında galibiyete ihtiyacı var. Biz kazanacağımıza inanıyoruz. Kazanmayı çok istiyoruz. Her maça tek tek bakıyoruz. Önce Sivasspor sonra evimizde oynayacağımız Mersin İdmanyurdu ve Boluspor maçlarına hazırlanacağız. Bu maçlarda alınacak sonuçlar bizi ilerisi için daha farklı bir konuma getirebilir. Bunları şimdi konuşmanın bir anlamı yok. Tam kadro gidiyoruz. Sakat ve cezalı oyuncumuz yok” dedi.

Samsunspor antrenmanın ardından öğle yemeği yedikten sonra kulüp otobüsü ile Sivas'a doğru yola çıktı.