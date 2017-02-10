Şenol Güneş’e kötü haber!

Fenerbahçe derbisinde Kjaer ile yaşadığı tartışma sonucu Disiplin Kurulu tarafından 1 maç ceza verilen Şenol Güneş'in erteleme talebi Tahkim Kurulu tarafından reddedildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından kendisine verilen 1 maçlık hak mahrumiyeti cezasına yaptığı erteleme talebi Tahkim Kurulu tarafından reddedildi. Tahkim Kurulu’nun PFDK’nın cezasını onamasının ardından Şenol Güneş’in bu akşam Kardemir Karabükspor maçında takımının başında olmayacağı kesinleşti. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda oynanan olaylı Beşiktaş – Fenerbahçe derbisi sonrası, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş’e 1 maç men cezası verilmişti. Tahkim Kurulu, Beşiktaş’ın bu cezaya yaptığı itirazın reddedildiğini açıkladı.

Beşiktaş Müzesi görkemli şekilde açıldı Beşiktaş Müzesi'nin açılışı; Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Başkan Fikret Orman, yöneticiler ve kongre üyelerinin katıldığı törenle yapıldı. İlgili Haberi Oku

Tahkim Kurulu’nun aldığı karar şöyle:

“Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş’nin, kulüp teknik direktörü Şenol Güneş hakkındaki PFDK’nın 09.02.2017 tarih ve E.2016-2017/653 – K.2016-2017/774 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

– Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş. teknik direktörü Şenol Güneş’in, rakip takım futbolcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.”