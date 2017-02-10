Sigthorsson ile ilgili olay iddia: O gece hiç sakat değildi

Galatasaray'da tek bir maç bile oynamadan takımdan ayrılan Kolbeinn Sigthorsson'un İstanbul gecelerinde eğlendiği ortaya çıktı.

Galatasaray’ın sezon başında kiraladığı ancak sakatlığı nedeniyle 1 maç bile oynatamadığı Kolbeinn Sigthorsson’un İstanbul gecelerinde çapkınlık yaptığı iddia edildi. Manken Tuğçe Aral, aynı kulüpte karşılaştığı Sigthorsson'un dans ederken hiç de sakat gibi görünmediğini belirtti.

Tuğçe Aral 25 yaşındaki futbolcunun sosyal medya üzerinden gönderdiği mesajlarla kendisini masasına, daha sonra da odasına davet ettiğini dile getirdi ve mesajları tek tek gösterdi. Fanatik bir Galatasaraylı olan Tuğçe Aral bir yarışmada “Türkiye'nin En Uzun Bacaklı Modeli” seçilmişti. Tuğçe Aral, “Manken olmasaydım Galatasaray'a stoper veya forvet olurdum” diyerek adeta bunu kanıtlıyor.