Tamer Tuna: Gücümüzü ortaya koyamadık

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Tamer Tuna, takımın başında çıktığı Karabükspor maçı sonrasında mücadeleyi değerlendirdi.

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Karabükspor’a 2-1 yenilen Beşiktaş’ta yardımcı antrenör Tamer Tuna, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör Şenol Güneş’in PFDK’dan aldığı ceza nedeniyle maça takımın başına çıkan Tuna’nın yayıncı kuruluştaki sözleri şöyle;

“3 puanı kaybettiğimiz için üzgünüz. Hedeflerimiz için tüm maçları kaybettik ama güçlü bir takımız, hedefimizden sapmadık. Sezon sonunda hedefe ulaşacağız.

Çok güçlü özelliklerimiz var ama bu maçta bunları ortaya koyamadık. Hücuma çıkışlarda biraz da istekli olabilirdik. Çok orta yaptık ama etkili olamadık. Biz iyi olduğumuz sürece hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. Bu yolda devam edeceğiz.

Oyuna detaylı bir şekilde girmek istemiyorum. Zaten Şenol Güneş’in cezası nedeniyle buradayım. Gücümüzü tam ortaya koyamadık.“